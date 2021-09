METEO Doppia allerta meteo dalla Protezione civile per vento e temporali

Doppia allerta meteo dalla Protezione civile per vento e temporali.

La protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un allerta meteo di colore giallo per pioggia e vento ed arancione per temporali per tutta la giornata di domani, venerdì 17 settembre. Già dal pomeriggio di oggi sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti su tutta la regione Emilia-Romagna, particolarmente intensi e persistenti. Sono previsti venti da sud-ovest di burrasca con rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica. Sono possibili, associati ai fenomeni temporaleschi, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali colate detritiche. Per la giornata di venerdì non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali, più probabili sui rilievi centro-occidentali. E' prevista un'attenuazione dei fenomeni dalla serata.

