ENERGIA Doppie bollette ai sammarinesi, Aass: “Errore di stampa, nessun addebito sul conto corrente”

In questi giorni diversi sammarinesi - pare un centinaio di utenti - si sono allarmati per l'arrivo nelle cassette delle lettere, per due volte, della stessa bolletta dell'elettricità. Stesso importo, stessi consumi. In molti hanno così chiamato la propria banca per chiedere delucidazioni e di interrompere l'eventuale addebito. L'Azienda per i servizi pubblici fa sapere che si è trattato di un errore di stampa e che ha interessato solo un lotto di bollette cartacee, specificatamente verso utenti di San Marino Città e alcuni di Fiorentino. Trattandosi di un errore nella produzione delle fatture, non comporta un doppio addebito sul conto corrente. Quindi, continua Aass, l'utente non deve fare nulla perché il flusso è partito solo per una bolletta.

