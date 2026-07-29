Doppio anniversario per la Pieve di San Marino: celebrazioni religiose e storiche

Duecento anni di storia, fede e identità racchiusi in uno dei luoghi simbolo della Repubblica. La Basilica del Santo celebra il bicentenario della Nuova Pieve, la chiesa voluta dal Consiglio Grande e Generale e costruita a partire dal 28 luglio 1826 su progetto dell'architetto bolognese Antonio Serra, dopo la demolizione dell'antica pieve medievale, ormai non più in grado di rispondere alle esigenze della comunità. I lavori si conclusero nel 1838, dando vita all'attuale edificio neoclassico con il suo imponente portico sorretto da otto colonne corinzie, oggi tra i simboli più riconoscibili di San Marino.

A questo importante anniversario si aggiunge anche con il centenario dalla sua elevazione alla dignità di Basilica Minore. Le celebrazioni, coincise con la Festa della Libertà, hanno preso il via con la messa presieduta dal vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi, accompagnata dalla Corale San Marino. Presenti i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, e il segretario di Stato alla Cultura, Teodoro Lonfernini. Un momento di preghiera e di ringraziamento per una chiesa che custodisce le reliquie del Santo fondatore.

A seguire uno spazio dedicato all'approfondimento storico: prima in una sala della rettoria dove sono stati illustrati alcuni materiali preparatori delle decorazioni plastiche della nuova Pieve, in corso di recupero e studi; poi negli Orti dell'Arciprete, dove l'architetto Renzo Broccoli ha ripercorso le tappe fondamentali della storia della Basilica. Un luogo che ha accolto anche le visite di Giovanni Paolo II nel 1982, di Benedetto XVI nel 2011 e a breve, il 22 agosto, accoglierà Papa Leone, a conferma del profondo legame tra la comunità sammarinese, la sua storia e la sua fede.

Nel video le interviste al Vescovo di San Marino - Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi, e all'architetto Renzo Broccoli







