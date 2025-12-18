Doppio riconoscimento per le professoresse Maria Giovanna Fadiga e Meris Monti, insignite delI'Onorificenza dell'Ordine Equestre di San Marino, nel grado di Gran Croce per la filologa Fadiga e Medaglia al Merito di Prima Classe per Monti, presidente Commissione sammarinese Unesco.

Un encomio celebrato in udienza con i Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli e frutto del risultato senza precedenti raggiunto con l'iscrizione nel registro ‘Memoria del mondo’ dell’Unesco del manoscritto "Vita Sanctorum Marini et Leonis", fonte essenziale per comprendere le radici della Repubblica.

"Era bene che tutto il mondo sapesse che uno scalpellino del IV secolo aveva fondato una comunità secondo regole che oggi noi tutti desidereremmo per il presente: accoglienza, fratellanza, solidarietà nel lavoro. Il lavoro poi ci ha permesso anche di indagare dal punto di vista storico, archeologico e documentario proprio l'antichità anche del culto di questo Santo" ha spiegato Meris Monti.



"Un esito stimabile per l'intera umanità - ha sottolineato la Reggenza - poiché la memoria è universale e appartiene a tutti trascendendo ogni confine nazionale E' la prima volta che un singolo bene documentario viene iscritto nel Registro su proposta di tre stati, San Marino, Italia e Croazia".

"Questo è un passaggio perché adesso vogliamo riuscire a datare in maniera il più possibile realistica non solo il manoscritto che è un oggetto tangibile ma il testo in esso contenuto che è molto più antico" ha continuato Fadiga.



“Il risultato raggiunto - afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari - porta con sé l’alto senso della ricerca delle fonti originali e autentiche della statualità sammarinese e la conferma della considerazione di cui la Repubblica gode nel più ampio contesto multilaterale”.

“Grazie al prezioso e congiunto impegno profuso San Marino - afferma il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini - può fregiarsi dell’ennesimo riconoscimento di qualità del suo patrimonio culturale che sempre più ampia gli orizzonti e diventa di valore mondiale”.

“Il riconoscimento rappresenta un sigillo sul valore universale di un documento straordinario, ma è altresì la celebrazione di una storia condivisa che unisce le sponde dell’Adriatico e che affonda le sue radici nei valori di libertà e autodeterminazione incarnati dal nostro Santo Fondatore e dalla comunità che da lui prese vita- ricorda il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi.



Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’Ambasciata di Italia a San Marino, grazie all’impegno dell’allora Ambasciatore Sergio Mercuri e della Professoressa Maria Giovanna Fadiga, che ha curato con dedizione il progetto, e dalla Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO, presieduta dalla Professoressa Meris Monti. La candidatura era stata depositata nel maggio 2024, a completamento di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca e collaborazione. Nel video l'intervista alla prof. Meris Monti, presidente Commissione sammarinese Unesco, e alla prof. Maria Giovanna Fadiga, filologa.







