COVID-19 Dossier Green Pass: “accordo raggiunto”, con l'Italia, per una proroga fino al 31 dicembre Lo annuncia il Segretario Ciavatta; si ragiona intanto su una integrazione dell'architettura del certificato verde italiano, affinché venga riconosciuta la vaccinazione sammarinese

Continua a contrarsi il numero dei casi attivi, in Repubblica: 29; grazie alle 2 guarigioni registrate ieri. Invariate le ospedalizzazioni: al nosocomio di Cailungo una sola persona, positiva al Covid; ricoverata in terapia intensiva. Ma la vera notizia di oggi è un'altra. Confermato, infatti, il prolungamento – da parte dell'Italia - dell'esenzione dal Green Pass per i sammarinesi vaccinati Sputnik. “L'accordo raggiunto – afferma il Segretario alla Sanità - è di una proroga che si protrarrà fino alla fine dell'anno, quindi fino al 31 dicembre”. Un sospiro di sollievo, per migliaia di cittadini; ad un soffio dalla deadline del 15 ottobre. La messa nero su bianco spetta al Consiglio dei Ministri italiano; il Segretario Ciavatta è comunque sereno. “Abbiamo ricevuto garanzia – sottolinea - che tutto questo avvenga in tempi utili per non avere dei vuoti rispetto alla deroga attuale”. I contatti con le Autorità italiane sono continui, rimarca Ciavatta; uno anche questa mattina. E ricorda gli incontri delle scorse settimane, insieme al Segretario Beccari; nel corso dei quali era stata individuata la strada da percorrere, ma era stata chiesta riservatezza in attesa di una totale definizione. Che è infine arrivata; e ora potrebbero aprirsi nuove possibilità.

“Abbiamo anche a lungo discusso di una ipotesi – e qui sarà da verificare se da parte italiana ci sarà la disponibilità da un punto di vista tecnico – di rivedere le modalità di funzionamento di questa deroga – continua il Segretario di Stato -, cercando di fare in modo che non si debba continuare a circolare con il nostro certificato vaccinale”. L'obiettivo è allora una “integrazione dell'architettura del Green Pass di modo che venga riconosciuta la vaccinazione sammarinese”. Tutto ciò mentre in Italia, in vista del 15 ottobre, si inaspriscono le polemiche. Quelle politiche, dopo i fatti di Roma; ed è sempre più che concreta l'ipotesi di un blocco dello scalo marittimo di Trieste, dove il Comitato dei portuali insiste sul ritiro dell'obbligo del Green Pass. E questo nonostante l'apertura del Viminale sui tamponi gratuiti, stigmatizzata però da Federlogistica. Nel Paese intanto cresce lievemente il tasso di positività. 2.772 i nuovi casi; in calo i decessi: 37. 5 in Emilia-Romagna, dove nelle ultime 24 ore sono stati individuati 223 nuovi positivi. Nel Riminese se ne contano 17.

Nel servizio l'intervista a Roberto Ciavatta - Segretario di Stato Sanità

