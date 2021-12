Dossier Green Pass: rinnovata, fino al 28 febbraio, la proroga per San Marino. Soddisfatto il Segretario Beccari

L'annuncio è stato dato dal Segretario agli Esteri, che insieme al collega alla Sanità da tempo è impegnato a fondo su questo dossier, con interlocuzioni continue con la controparte italiana. Il 23 dicembre – ha rivelato Luca Beccari – il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato, nell'ambito del “Milleproroghe”, l'articolo che estende al 28 febbraio la deroga, in materia di Green Pass, riconosciuta ai residenti sul Titano vaccinati Sputnik. Si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un sospiro di sollievo, per migliaia di sammarinesi: la proroga precedente sarebbe infatti scaduta il 31 dicembre. Comprensibile la soddisfazione del Segretario di Stato; a suo avviso il 2021 è stato infatti un anno “molto importante”, nel dialogo con Roma. La deroga – ha osservato – consentirà di coordinare al meglio, in Repubblica, la somministrazione dei richiami; andando progressivamente a risolvere problemi di “disallineamento”. Fondamentali allora gli approvvigionamenti; e anche riguardo a tale ambito è arrivata dal Congresso una news significativa. Perché nei giorni scorsi – ha sottolineato dal canto suo il Segretario Ciavatta – è stato sottoscritto, con Pfizer, e la struttura commissariale italiana, un contratto per le consegne di vaccini; e ciò consentirà di non avere alcuna interruzione nella somministrazione delle dosi.