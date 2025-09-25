Dossier israeliano sulle proteste pro-Gaza: monitorati cortei in Italia e a San Marino

Un documento ufficiale del Ministero israeliano per gli Affari della Diaspora e per la Lotta all’Antisemitismo ha monitorato in dettaglio le manifestazioni che lo scorso 22 settembre hanno attraversato l’Italia e la Repubblica di San Marino nell’ambito dello sciopero generale in solidarietà con Gaza. Nel rapporto, redatto dal National Center for Combating Antisemitism, sono indicati cortei e presìdi da Torino a Napoli, da Venezia a Bologna, fino a San Marino, dove in Piazza della Libertà si è tenuta una manifestazione promossa dal collettivo “San Marino per la Palestina”.

Per ciascun appuntamento il documento riporta coordinate geografiche, orari, sigle promotrici, livello di esposizione online e una valutazione sul “rischio”, legata anche alla vicinanza con obiettivi israeliani. È il caso, ad esempio, della protesta davanti alla Stazione Termini di Roma, segnalata per la prossimità con l’ambasciata di Israele. Basso il rischio della protesta sul Pianello.

Il dossier descrive la mobilitazione come una reazione a quello che viene definito “genocidio a Gaza” e al silenzio dei governi occidentali. Vengono citate decine di realtà associative e studentesche, dai collettivi universitari ai sindacati di base, fino a comitati cittadini e gruppi transfemministi.

Le prime reazioni politiche non si sono fatte attendere. Tra le più dure quella del senatore di Sinistra Italiana, Giuseppe De Cristofaro, che in un post ha definito “gravissimo” il dossier israeliano, parlando di violazione della sovranità nazionale e annunciando la presentazione di un’interrogazione parlamentare urgente. Nel messaggio, il parlamentare denuncia il tentativo di assimilare le proteste a una minaccia antisemita e accusa il governo Meloni di “complicità” per il suo silenzio, ribadendo che “le piazze non si fermeranno” di fronte a quella che considera una “macchina di repressione globale”.







