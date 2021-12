Dossier Targhe: definitivo via libera al provvedimento che risolve le criticità per le aziende del Titano Ieri la Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento “che sana le problematiche insorte con l'adozione del Decreto Sicurezza”. Le “intese con l'Italia – sottolinea il Segretario di Stato Luca Beccari – stanno arrivando tutte a definizione”

Comprensibile la soddisfazione del Segretario Beccari, per la conclusione di questo dossier. Uno dei più caldi – osserva – sin dall'inizio della legislatura; e una sorta di “termometro”, per alcuni, dello stato dei rapporti con l'Italia. Dopo la svolta, a Palazzo Madama, la Camera ha ieri definitivamente approvato la Legge che fra le altre cose dispone una deroga, alle disposizioni del “Decreto Sicurezza”, particolarmente importante per le aziende sammarinesi. Per i dipendenti o collaboratori di queste – residenti in Italia da oltre 60 giorni –, non sarà infatti più vietato condurre in territorio italiano veicoli immatricolati in Repubblica e nella disponibilità delle imprese. A ciò si aggiunge una disposizione riguardante i privati, e legata alla proprietà del veicolo. Tutto ciò – sottolinea la Segreteria Esteri – va a “ristabilire lo status quo ante” in capo a numerosi cittadini ed imprese. Il provvedimento è stato approvato in una formula condivisa, con ampi contributi da parte sammarinese, rimarca Beccari; che pone poi l'accento sulla tempistica. Resta massima, intanto, l'attenzione sulle fasi successive all'adozione del provvedimento.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari - Segretario di Stato Esteri

