Dossier targhe: ieri la “svolta” in Senato. La Segreteria Esteri esprime profonda soddisfazione Novità importanti, ieri, da Palazzo Madama. In via di definizione, per San Marino, buona parte delle problematiche

“Grazie ad un costante, abile ed intenso lavoro diplomatico ed istituzionale si è conclusa una questione particolarmente sensibile in capo a lavoratori e cittadini sammarinesi”. Così la Segreteria Esteri; comprensibile la soddisfazione, visti i disagi registrati in Repubblica a seguito dell'adozione nel 2018 del “Decreto Sicurezza”; e neppure il successivo “Decreto Semplificazioni” aveva definitivamente risolto le problematiche. Il tema, del resto, è rilevante anche a livello politico; non manca infatti chi lo ritiene una sorta di termometro dei rapporti fra il Titano e Roma.

La svolta ieri, a Palazzo Madama; con l'approvazione, da parte del Senato italiano, di un emendamento che introduce modifiche all'articolo 93 del Codice della Strada. Quella più significativa riguarda le aziende sammarinesi; si prevede non sia più vietato, per i dipendenti o collaboratori di queste – residenti in Italia da oltre 60 giorni –, di condurre in territorio italiano veicoli immatricolati in Repubblica e nella disponibilità delle imprese. E poi una disposizione riguardante i privati cittadini. Consentita infatti la circolazione oltreconfine di veicoli con targa sammarinese condotti da persone residenti in Italia; sempre che a bordo vi sia il proprietario del mezzo.

[Banner_Google_ADS]



Per la definitiva adozione del provvedimento - “che si iscrive nell'ambito della Legge Europea” - sarà necessario un ulteriore passaggio alla Camera dei Deputati; comunque “imminente”, si sottolinea dal Begni. A perfezionare l'iter, infine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I sammarinesi verranno celermente informati, rimarca la Segreteria Esteri; che sottolinea come questa accelerazione sia dovuta anche alle “più recenti interlocuzioni avvenute con alti rappresentanti istituzionali dei competenti Ministeri italiani”; posto l'accento anche sul forte impegno – personale ed istituzionale – di Luca Beccari. Confermata – si legge in una nota – l'”ottima collaborazione” con la controparte italiana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: