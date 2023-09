SCUOLA "Dove si forma ogni buon cittadino", il messaggio della Reggenza per il primo giorno di scuola Nella lettera viene sottolineato anche come gli alunni non si troveranno mai soli, ma sempre accompagnati dai docenti la cui missione è stata definita difficile ma preziosissima.

“È sui banchi di scuola che si forma ogni buon cittadino”. Sono le parole con cui i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini si sono rivolti a tutti gli studenti tornati oggi sui banchi di scuola.

"E’ a scuola che si impara la convivenza con gli altri, ad ascoltare, a confrontarsi - prosegue la lettera - In classe ci si conosce, si stemperano e si superano le disuguaglianze, si vive insieme, si diventa amici. E’ a scuola che si acquisiscono quei valori fondamentali che faranno di Voi i cittadini responsabili del futuro del nostro Paese".



La Reggenza ha voluto ricordare come in questo percorso gli alunni non si troveranno mai soli, ma sempre accompagnati dai docenti la cui missione è stata definita difficile ma preziosissima.

A tutti gli studenti anche l’invito ad approcciarsi alla scuola con impegno, rispetto e buona volontà insieme all’augurio che possano godersi questa prima giornata speciale segnata da timori, curiosità e tante emozioni.

