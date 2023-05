Dove si vive meglio? I giovani preferiscono la Romagna La classifica del Sole 24 ore incorona Siena, Ravenna e Trento

Ravenna per i giovani e Trento per gli anziani. Sono queste le città dove si vive meglio per fascia d'età, secondo un sondaggio del Sole 24 Ore, che prende in esame una serie di indicatori – 12 parametri statistici - declinati sui tre target generazionali considerati più fragili ma anche strategici. Per Trento per esempio il podio è un po' un riconoscimento anche per gli investimenti sull'assistenza domiciliare over 65, per quanto la città si posizioni nei primi dieci classificati anche in tutte le altre categorie. Tra i vari indicatori, il più strategico per il 2023 è quello che riguarda i giovani, dove risulta prima la vicina città di Ravenna, al secondo posto Forlì Cesena e al terzo Ferrara. Nella fascia bambini svetta Siena che guadagna punti grazie spazi abitativi, le ottime competenze scolastiche, mentre non sono eccezionali le performance su numero di pediatri attivi, asili nido e costi della retta scolastica. Ravenna premiata dall'offerta culturale e dalle dimensione minute: emerge infatti che i giovani tendono ad evitare le città metropolitane. Più in generale la Romagna, alle prese con l’attuale emergenza alluvione, svetta sul podio della classifica sul benessere dei giovani, che proprio in questi giorni con badile e stivali di gomma hanno spazzato via quei luoghi comuni che li ritraevano pigri e disinteressati. Le ultime 20 posizioni dei tre indici, invece, sono popolate da territori del Mezzogiorno, scivolato in fondo classifica con pochissime eccezioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: