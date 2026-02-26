COMMISSIONE SANITÀ Dr Bertolini: "Siamo riusciti a trasformare l'ospedale di San Marino in un ospedale senza fumo" Il Direttore Sanitario dell'Iss in Commissione Sanità evidenzia l'impegno contro il vizio nella struttura sanitaria: "Prima si fumava in ogni dove". E annuncia confronti con la Polizia Civile per far rispettare la legge del 2008

Dr Bertolini: "Siamo riusciti a trasformare l'ospedale di San Marino in un ospedale senza fumo".

"Siamo riusciti a trasformare l'ospedale di San Marino in un ospedale senza fumo ed è una novità per questo ospedale". Il Direttore Sanitario dell'ISS, dr. Alessandro Bertolini, rivendica in Commissione Sanità con orgoglio uno dei risultati ottenuti nei primi 6 mesi alla guida della sanità sammarinese. Bertolini aveva parlato del problema del fumo nel nosocomio di Cailungo già nella prima audizione in Commissione di fine luglio 2025, poche settimane dopo il suo insediamento. "Non so se lo sapete - aveva detto allora il responsabile sanitario - ma si fumava in ogni dove; siamo riusciti a trovare delle location specifiche dove, senza ghettizzare, consentire a chi fuma di mettersi in assoluta sicurezza e al tempo stesso liberare l'ospedale dal vizio del fumo. Questo lo considero un primo passo molto utile e molto significativo, a differenza di quello che accade in Italia da 20 anni con la legge Sirchia".

Nella audizione di oggi, Bertolini ha avvertito i politici che sono in arrivo i controlli: "La Polizia Civile ha chiesto un incontro per capire le modalità di ingaggio per far sì che la popolazione e i dipendenti osservino la legge del 2008 che prevede sanzioni pecuniarie per chi venga trovato a fumare negli ambienti dell'ospedale". Intanto, sottolinea il Direttore, "dal punto di vista sanitario abbiamo deciso che l'ospedale debba diventare e restare un luogo dove non si fuma".

Nel corso del 2025 l'Iss ha svolto un’indagine su base volontaria sul personale ISS, per analizzarne la propensione al fumo. "Dai circa 200 partecipanti - aveva detto la dr.ssa Valentina Conti - è emerso che più del 50% non ha mai fumato, mentre il personale che assume tabacco fuma in media 10 sigarette al giorno. Dal questionario è emerso che quasi l’80% ha pensato almeno una volta di smettere di fumare e che ritengono molto utile (75%) iniziare un percorso in un centro antifumo. Concordi anche nel ritenere che sia necessario impiegare tempo e risorse nel trattamento del fumatore, attraverso un approccio che intervenga su più fattori: terapie farmacologiche, eventi formativi, terapie di gruppo e colloquio motivazionale. Inferiore al 50% la proposta agire tramite multe e sanzioni”.

“La lotta contro il tabagismo rappresenta una delle sfide più rilevanti per migliorare la salute pubblica – aveva dichiarato l'allora Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere in occasione dell'ultima Giornata Mondiale contro il fumo–. I dati mostrano chiaramente l'impatto devastante del fumo di tabacco sulle condizioni di vita delle persone, in particolare dei giovani. L' Istituto per la Sicurezza Sociale - aveva aggiunto il dirigente - è impegnato in prima linea nel fornire supporto e risorse per facilitare la dismissione tabagica, attraverso programmi di prevenzione e interventi terapeutici mirati. È cruciale aumentare le informazioni e la consapevolezza sui rischi associati al consumo di tabacco e sui benefici immediati quando si smette di fumare."

“Quasi il 90% dei tumori polmonari – aveva spiegato in quella occasione il Direttore dell’Oncologia ISS, dr. Mario Nicolini - è causato dal fumo, che inoltre aumenta il rischio di incidenza in molti tipi di neoplasie alcune delle quali in costante incremento come quelle vescicali, del cavo orale, dell'esofago, del pancreas e alcuni sottotipi di carcinoma mammario".



