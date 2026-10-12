Dr. Landolfo, l’Iss: verifiche in corso sulle modalità del rientro anticipato

L’Iss interviene sul possibile rientro anticipato del dottor Giovanni Landolfo, già direttore della UOC di Chirurgia Generale, dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi da Domani - Motus Liberi e Repubblica Futura.

Landolfo, in aspettativa dal giugno 2025, aveva chiesto tre anni di sospensione dal servizio, mentre la precedente Direzione Iss ne aveva concessi due. A circa un anno e mezzo dall’inizio del periodo, il medico ha ora manifestato l’intenzione di tornare anticipatamente.

L’Istituto precisa di considerare positivamente la disponibilità al rientro, riconoscendo il valore professionale di Landolfo. Le verifiche in corso, sottolinea l’Iss in un comunicato, non riguardano il ritorno in servizio in sé, ma le modalità con cui potrà avvenire.

Durante l’assenza, infatti, la guida della Chirurgia Generale è stata affidata al dottor Nicola Cautero, già responsabile della Day Surgery e oggi direttore facente funzione. Una scelta che ha comportato nuovi assetti organizzativi e responsabilità di cui ora sarà necessario tenere conto.

Obiettivo del Comitato Esecutivo è arrivare a una soluzione che tuteli i professionisti coinvolti, garantendo al tempo stesso stabilità del reparto e continuità assistenziale.







