TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:04 Cinema, prima storica co-produzione internazionale per San Marino 18:16 San Marino Calcio: Ingenito si dimette. Torna Biagioni 17:48 Board of Peace, l'opposizione: "È un attacco all'Onu" 17:43 Gino Strada con Germano-Teardo per la pace del cuore 16:58 L'inseguimento a squadre di pattinaggio dà il 9° oro all'Italia 16:39 Rimini, abusi sulla nipotina di 6 anni: 73enne condannato a 7 anni e 8 mesi 12:49 Piano Parallelo: l'opposizione propone la commissione d'inchiesta in tempi brevi 10:07 Arrestato a Rimini con un chilo di cocaina: fermato dalla Squadra Mobile
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Dreaming San Marino Song Contest: il 16 e il 17 febbraio l’annuncio dei 40 Semi-Finalisti nel Tg di Rtv

I nomi saranno resi noti in due appuntamenti al TG serale, domani e dopodomani alle 19:30

15 feb 2026
Dreaming San Marino Song Contest: il 16 e il 17 febbraio l’annuncio dei 40 Semi-Finalisti nel Tg di Rtv

Entrano nel vivo le selezioni del Dreaming San Marino Song Contest 2026. I 40 Semi-Finalisti saranno annunciati nel corso del TG di San Marino RTV – Canale 550, in due appuntamenti consecutivi.

Il primo elenco sarà reso noto domani, 16 febbraio, alle ore 19:30. La seconda parte dell’annuncio andrà in onda il 17 febbraio, sempre alle ore 19:30. Con la comunicazione ufficiale dei nomi si apre la fase delle Semi-Finali del percorso che conduce al San Marino Song Contest, competizione che designerà il rappresentante della Repubblica alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026.
 L’appuntamento è quindi con il TG di San Marino RTV per conoscere i protagonisti dell’edizione 2026.



Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità