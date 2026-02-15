Dreaming San Marino Song Contest: il 16 e il 17 febbraio l’annuncio dei 40 Semi-Finalisti nel Tg di Rtv
I nomi saranno resi noti in due appuntamenti al TG serale, domani e dopodomani alle 19:30
Entrano nel vivo le selezioni del Dreaming San Marino Song Contest 2026. I 40 Semi-Finalisti saranno annunciati nel corso del TG di San Marino RTV – Canale 550, in due appuntamenti consecutivi.
Il primo elenco sarà reso noto domani, 16 febbraio, alle ore 19:30. La seconda parte dell’annuncio andrà in onda il 17 febbraio, sempre alle ore 19:30. Con la comunicazione ufficiale dei nomi si apre la fase delle Semi-Finali del percorso che conduce al San Marino Song Contest, competizione che designerà il rappresentante della Repubblica alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2026.
L’appuntamento è quindi con il TG di San Marino RTV per conoscere i protagonisti dell’edizione 2026.
[Banner_Google_ADS]