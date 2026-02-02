#SMSC2026
Dreaming San Marino Song Contest: pubblicata la lista dei 240 concorrenti selezionati
Conclusa la fase di casting, gli artisti accedono allo Stage & Live Academy verso le Semifinali
È stata pubblicata la lista dei 240 concorrenti selezionati al termine della fase di casting del Dreaming San Marino Song Contest. Gli artisti ammessi - provenienti da 27 Paesi - accedono ora allo Stage & Live Academy, fase centrale del percorso che unisce formazione e selezione dal vivo e che condurrà alle Semifinali del San Marino Song Contest.
L'elenco dei concorrenti selezionati nella Fotogallery
