#SMSC2026 Dreaming San Marino Song Contest: pubblicata la lista dei 240 concorrenti selezionati Conclusa la fase di casting, gli artisti accedono allo Stage & Live Academy verso le Semifinali

È stata pubblicata la lista dei 240 concorrenti selezionati al termine della fase di casting del Dreaming San Marino Song Contest. Gli artisti ammessi - provenienti da 27 Paesi - accedono ora allo Stage & Live Academy, fase centrale del percorso che unisce formazione e selezione dal vivo e che condurrà alle Semifinali del San Marino Song Contest.

L'elenco dei concorrenti selezionati nella Fotogallery

Foto Gallery

