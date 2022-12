Droga, gioco, alcol: 110 persone liberate dalle dipendenze dalla Papa Giovanni durante il Covid Mons. Zuppi ha presieduto la messa del Riconoscimento, nella chiesa che fu di don Benzi

110 persone liberate dalle dipendenze durante il Covid -19, a Rimini mons. Zuppi ha presieduto la messa del Riconoscimento, venne celebrata la prima volta da don Oreste Benzi nel 1995. La gratitudine di chi ha concluso ufficialmente il proprio cammino: 68 in presenza, 42 collegati dall’estero. In 110 hanno festeggiato la fatica del traguardo che li ha visti superare le dipendenze, all'interno delle comunità terapeutiche della Comunità Papa Giovanni XXIII, mentre il mondo veniva messo in lock down dalla pandemia.

Con parenti ed amici, nello stesso luogo dove la prima festa del Riconoscimento venne celebrata da don Orenze Benzi nel 1995; nella Parrocchia della Resurrezione di Rimini, che fu del sacerdote riminese, Mons. Matteo Maria Zuppi, Presidente della CEI ha celebrato la funzione e ricordato il carisma di don Oreste, "il coraggio di chi si espone". Molte delle vittime di dipendenze si trovano alle prese con il problema della poli-assunzione: all’uso di sostanze si affianca sempre più spesso la dipendenza dal gioco d’azzardo e dall’alcol.

Festeggiano il traguardo, dopo la salita di un camino di impegno e costanza. Lo sforzo del primo piccolo passo, il coraggio di chiedere aiuto. Il percorso di recupero all'interno delle realtà della Comunità Papa Giovanni XXIII dura 3 anni ed è diviso in accoglienza, comunità, rientro.

“La politica continui a prestare attenzione a queste realtà che ogni giorno lavorano nel silenzio- ha detto Paolo Ramonda, responsabile APG23 - riescono ad attivare percorsi di consapevolezza e aiutano le persone che vivono il dramma delle dipendenze a ritrovare un senso per la propria vita». Con l'aiuto degli operatori, che condividono la stessa gratitudine.

Nel video l'intervista a Pasquale Bua e Andrea Celli, che hanno ricevuto oggi il riconoscimento ed a Roberto Bassoli, operatore della Papa Giovanni

