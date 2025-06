Droghe e prevenzione: esperienza a San Patrignano per 200 ragazzi delle scuole sammarinesi Il Segretario Lonfernini: "La comunità dà a tutti una possibilità di recuperare e un'altra possibilità di vita". Una iniziativa in collaborazione con l'Authority Sanitaria

200 ragazzi delle prime superiori e del Cfp di San Marino in visita a San Patrignano, su iniziativa della Segreteria di Stato all'Istruzione insieme all'Authority sanitaria, per entrare in contatto con la realtà di recupero dalle dipendente. Il focus sull'importanza della prevenzione.

Con l'incontro odierno, "abbiamo beneficiato di un rapporto che con una realtà come San Patrignano da tempo la Repubblica ha, - dice il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - forse dobbiamo continuare a lavorarci affinché questa sinergia, anche così vicina a livello territoriale, possa portare un beneficio di carattere educativo sui vari disagi giovanili che si stanno muovendo in maniera molto pesante anche in questa epoca e anche all'interno del nostro territorio. I nostri ragazzi, tantissimi, 200, ho potuto vederlo con i miei occhi, vivranno un'esperienza unica, una capacità di apprendimento di cosa vuole dire stare lontano sostanzialmente da realtà di quel genere, sebbene per fortuna esista San Patrignano e dà a tutti una possibilità di recuperare e un'altra possibilità di vita".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per l'Istruzione Teodoro Lonfernini.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: