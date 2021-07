DTT: switch-off spostato di 4 mesi, come lo spegnimento del canale 51

Il Governo italiano cambia le date dello switch off televisivo, che avrebbe dovuto prendere forma il primo settembre 2021. Lo switch off è spostato a dicembre 2021. Lo ha comunicato il Mise in commissione parlamentare. Quattro mesi di tempo in più anche per lo spegnimento del canale 51 della San Marino Rtv; che si sposta dal 6 settembre al 18 dicembre 2021. E dunque per concludere la trattativa con l'Italia per il canale nazionale. Questo significa anche che le famiglie avranno più tempo per organizzarsi e cambiare gli apparecchi tv, se superati. Ginevra ha fissato per la metà del prossimo anno la ridistribuzione europea delle frequenze.

