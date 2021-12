Dubbi dei medici ISS sul certificato anticorpale, previsto dalla normativa sammarinese Fanno riflettere le percentuali di ospedalizzazioni tra vaccinati e non

Chiara la posizione di Massimo Arlotti, emersa nel corso della diretta "L'Iss risponde", sul certificato anti- corpale, contemplato dalla normativa sammarinese. La commissione vaccini- è emerso, avrebbe chiesto di togliere il valore che attesta l'immunizzazione- attualmente previsto dal decreto legge. Attualmente con i test si può accertare se l'utente abbia sviluppato gli anticorpi, non quanti, né è stato stabilito il livello al di sopra del quale sono protettivi. 29 i nuovi positivi al coronavirus rilevati a San Marino. Ma sono ben 33 le guarigioni registrate. I positivi passano così dai 350 di ieri ai 346 di oggi. 7 le persone ricoverate in ospedale di cui due – uno in più di ieri – nel reparto di Terapia intensiva.

Sul fronte vaccinazioni ha completato il ciclo di immunizzazione l’83,67% della popolazione 4.488 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster). Dai dati emerge infine che il tasso di ospedalizzazione a San Marino nella popolazione vaccinata è dello 0,102% nei vaccinati Sputnik e dello 0,162% nei vaccinati Pfizer, mentre è del 86,16% nella popolazione non vaccinata. In Italia sono 17.030 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, ieri erano stati 16.806. 74 le vittime. In crescita la curva dei casi sintomatici e delle ospedalizzazioni: in aumento sia l' occupazione dei posti letto che quella delle terapie intensive La crescita è soprattutto nel nord est del Paese e le fasce di età più colpite sono quelle sotto i 20 anni e tra 20 e 30 anni. La fascia under 20 ha la copertura vaccinale più bassa. Sono tre milioni e mezzo gli italiani che non hanno iniziato il ciclo vaccinale La vicina provicnia di Rimini conta 218 nuovi contagi. E tre decessi.

Nel video le parole del dottor Massimo Arlotti, che ha espresso il suo parere ieri sera nel corso della diretta "l'Iss Risponde"

