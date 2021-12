IN MEMORIA Due alberi per Elly e Daniele, i giovani morti nell'incidente alla Sottomontana

Saranno piantati due alberi da frutto per ricordare Elly e Daniele, i due 18enne prematuramente scoparsi in un incidente stradale sabato scorso sulla strada Sottomontana a San Marino. La Provincia di Rimini e la Scuola "Fellini" di Riccione, stringendosi agli amici e ai famigliari, pianteranno nel giardino della scuola due alberi per ricordarli per sempre vicini, con affetto e amicizia perenne.

