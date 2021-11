Due cani morti, APAS lancia l'allarme bocconi avvelenati

Due cani sono morti per via di delle esche avvelenate negli ultimi due giorni a San Marino. Le zone incriminate, segnala APAS, sono la zona della motorizzazione in Via delle Carrare a Murata e Viale Campo dei Giudei a Fonte dell’Ovo.

L'associazione lancia l'allarme per un "incubo" che torna sul Titano, ricordando il drammatico periodo di dieci anni fa in cui persero la vita oltre trenta cani per l'avvelenamento. “Nonostante l’impegno dell’APAS – si legge nella nota - in quei drammatici mesi per consentire di individuare e perseguire lo spietato autore di questi reati, egli è rimasto impunito, quindi ancora in grado di colpire”. Una situazione che per l'associazione potrebbe cambiare grazie alle telecamere dislocate in territorio, strumento ulteriore per le Forze dell'Ordine per identificare il colpevole.









APAS invita a segnalare alle autorità l’eventuale rinvenimento di esche, polpette, cibo sospetto, perlustrando le zone in cui sono avvenuti gli avvelenamenti assieme ai sentieri e le vie che comunemente si percorrono con i propri cani. Ai proprietari la raccomandazione di non far annusare o consumare agli animali alcun cibo rinvenuto al suolo.



In caso di ritrovamento di un'esca avvelenata APAS raccomanda di non raccoglierla e inoltrare segnalazione alla Centrale Interforze al numero 0549/ 888888/ 0549/887777, oltre a denunciare il reato tramite un legale nel caso di avvelenamento del proprio cane.