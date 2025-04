Due classi dell’istituto laziale Margherita Hack in visita a RTV

Questa mattina quarantatré alunni delle classi terza E e terza G del liceo linguistico dell’istituto Margherita Hack di Morlupo, in provincia di Roma, hanno fatto visita alla sede di San Marino Rtv, accompagnati da tre docenti. L’esperienza fatta rientra all’interno del Progetto Assoform Romagna - progetto linguistico in spagnolo, come orientamento al mondo del lavoro -.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di assistere ad alcune produzioni, visitando gli Studi televisivi, la Regia e la Messa in Onda, parlando con registi, cameramen e tecnici, che hanno anche mostrato il funzionamento dello studio virtuale. La visita poi è continuata nella redazione giornalistica, nel reparto dedicato al palinsesto e in quello dedicato all’archivio. Non è mancata la radio, che ha permesso ad alcuni studenti di andare in onda in diretta, accompagnati dai nostri conduttori radiofonici.