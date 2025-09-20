SOLIDARIETÀ Due Cuori, un Tandem: di nuovo in viaggio per sensibilizzare sulla donazione Maurizio e Giovanna partiti da Riccione per raccogliere fondi per ADMO. La loro storia di rinascita dopo il trapianto come esempio di generosità, amore e speranza

“Questa iniziativa è tutto merito suo. È lei l'eroe. Io sono solo fortunato”. Maurizio abbraccia Giovanna e ci racconta la sua rinascita. Tre anni fa sua moglie gli ha donato un rene permettendogli di vivere una vita normale. Da quell'atto di amore ne è nato un altro: “due cuori, un tandem”. Il tempo di riprendersi dall'operazione ed eccoli macinare in coppia 1.500 km lungo lo stivale, per sensibilizzare alla cultura del dono, dimostrando al contempo che è possibile fare sport anche dopo un trapianto.

Esperienza che si ripete con lo stesso mezzo, inteso come metafora di vita: insieme si affrontano meglio tutte le difficoltà. Partenza, ieri, da Riccione. Una grande festa, tra abbracci, sorrisi, foto di rito. Direzione Milano, con varie tappe lungo il cammino. Tra gli obiettivi la raccolta fondi per una borsa di studio per una figura di supporto all’iter donativo di Midollo Osseo. A salutarli tanti studenti, le Associazioni ADMO, AIDO e l'Assessora alle Politiche Sociali di Riccione Adele Marina Zoffoli, legata alla coppia da una forte amicizia.

La storia di Maurizio e Giovanna è un esempio per tutti. Si rinasce dal dolore e quella rinascita può diventare stimolo, incoraggiamento, speranza. La mente va alle tante persone in attesa di trapianto. “Il donatore ideale va dai 18 ai 35 anni”. Fondamentale, quindi, divulgare il concetto del dono in scuole ed università. “Il 90% dei nostri donatori non ha più di 24 anni”– ricorda la presidente di ADMO Emilia Romagna Rita Malavolta, che invita ad una riflessione “su chi siamo e cosa possiamo fare”. I ragazzi arrivati alla donazione effettiva sono tanti in Emilia Romagna, “deteniamo il primo posto a livello nazionale”. A loro va il ringraziamento delle Associazioni: “Il ruolo dei nostri giovani è salvifico della nostra società”.

