GESTO D'AMORE Due cuori un tandem, un viaggio singolare che celebra il primo anno dal trapianto Protagonisti una coppia di ciclisti di Riccione: lei donò a lui un rene esattamente un anno fa

Ad un anno dal trapianto, una coppia di cicloamatori riccionesi partirà per un singolare viaggio in tandem. Un mezzo, ma soprattutto una metafora di vita. Il tandem è strada da condividere. Così come il messaggio che la coppia di cicloviaggiatori Giovanna Cursi e Maurizio Vanucci porteranno in un percorso di 1500 km, lungo l'Italia. Lui trapiantato di rene, lei la sua donatrice. Si parte il 7 settembre da Riccione si torna il 27, primo anniversario del trapianto.

Un viaggio singolare, patrocinato dal Coni, per sensibilizzare più persone possibili alla donazione di organi e per celebrare il primo anno della seconda vita di Maurizio, il gesto d'amore della moglie lo ha liberato dalla schiavitù della dialisi. Un messaggio che attraverserà le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio, la Toscana e l’Umbria. Per sensibilizzare più persone possibili alla donazione di organi, insieme ad AIDO e per diffondere un concetto moderno: i trapiantati possono e devono fare sport, per dare loro una seconda chance serve un gesto d'amore difficile da tradurre in parole Maurizio e Giovanna le hanno trovate oggi, in occasione della conferenza stampa del progetto.

Nel video Giovanna Cursi e Maurizio Vanucci e Riccardo Arpaia, volontario AIDO

