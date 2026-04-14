Due mercantili battenti bandiera di San Marino, bloccati nel Golfo

L'intervista a Nicola Camorali, Flag State Manager dello Ship Register di San Marino

Due unità mercantili, che battono bandiera sammarinese, sono ferme, all'interno del Golfo Persico, come altre centinaia di navi cargo e petroliere di tutto il mondo. Il blocco iraniano dello Stretto di Hormuz a cui da ieri si è aggiunto il blocco americano, impedisce la navigazione. La situazione delle due navi è costantemente monitorata dal Registro Navale sammarinese.

“Sì, nel momento dello scoppio delle ostilità – dichiara Nicola Camorali, Flag State Manager dello Ship Register di San Marino – avevamo due navi nel Golfo Persico. Si sono rifugiate nella parte nord del Golfo, in attesa che il transito venga ripristinato. Siamo in costante contatto con le compagnie e devo dire che al momento non si segnalano situazioni di pericolo o minaccia. Il registro di San Marino ha emesso delle direttive e delle 'marine notice' a tutte le navi di sua pertinenza, che fondamentalmente si limitano ad evitare il transito nelle zone a rischio.

Monitoriamo costantemente la posizione delle due navi con i nostri sistemi di tracking: una è una petroliera e l'altra è una general cargo che è vuota perché ha consegnato il carico in Kuwait. Il registro navale di San Marino, per questo tipo di unità – prosegue l'ingegner Camorali – è operativo da poco meno di tre anni e consta di di 120 unità mercantili. Interessante notare – conclude – che a fronte di queste navi attualmente registrate, oltre 250 sono state rifiutate. È stata una crescita importante, ma molto selettiva”.







