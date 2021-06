VELOCITÀ Due nuovi autovelox a San Marino

Due nuovi autovelox a San Marino.

Oggi sono stati installati due nuovi box per autovelox a San Marino. Il primo è posizionato a Fiorentino, in via Impietrata, con direzione Murata-Fiorentino; il secondo in strada del Marano, a Faetano, con direzione dal confine di Stato verso Faetano. Sulle due strade erano già presenti i velox, ma nelle corsie opposte.

Gli strumenti, spiega una nota della Polizia Civile, rimarranno spenti per almeno due settimane per dare tempo alla cittadinanza di prendere contezza della loro presenza, dopodiché verranno ciclicamente messi in funzione.

