16:16 Due sammarinesi convinti all'ultimo momento dalla Console Attardi a rinunciare al volo per Caracas
Due sammarinesi convinti all'ultimo momento dalla Console Attardi a rinunciare al volo per Caracas

Rassicurazioni su un connazionale che vive nel paese sudamericano. La famiglia della diplomatica sta bene

di Luca Salvatori
3 gen 2026
Alla luce degli eventi in corso in Venezuela, la Console Generale Onoraria di San Marino a Caracas, Amelia Patricia Attardi, che attualmente si trova fuori dal Paese sudamericano, ha informato il Dipartimento Affari Esteri di essere riuscita a contattare due cittadini sammarinesi che stavano per recarsi nella capitale venezuelana, convincendoli a rinunciare al viaggio.

La diplomatica ha inoltre riferito che i suoi familiari presenti in Venezuela stanno bene ed anche che i media venezuelani invitano la popolazione a rimanere in casa. Il Console Generale Onorario ha inoltre rassicurato sulle condizioni di un altro cittadino sammarinese che vive stabilmente a Valencia, a circa due ore di auto da Caracas.




