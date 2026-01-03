Due sammarinesi convinti all'ultimo momento dalla Console Attardi a rinunciare al volo per Caracas
Rassicurazioni su un connazionale che vive nel paese sudamericano. La famiglia della diplomatica sta bene
Alla luce degli eventi in corso in Venezuela, la Console Generale Onoraria di San Marino a Caracas, Amelia Patricia Attardi, che attualmente si trova fuori dal Paese sudamericano, ha informato il Dipartimento Affari Esteri di essere riuscita a contattare due cittadini sammarinesi che stavano per recarsi nella capitale venezuelana, convincendoli a rinunciare al viaggio.
La diplomatica ha inoltre riferito che i suoi familiari presenti in Venezuela stanno bene ed anche che i media venezuelani invitano la popolazione a rimanere in casa. Il Console Generale Onorario ha inoltre rassicurato sulle condizioni di un altro cittadino sammarinese che vive stabilmente a Valencia, a circa due ore di auto da Caracas.
