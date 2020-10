Due Stati un obiettivo: primo incontro bilaterale sul turismo Italia e San Marino Segretario Pedini Amati e ministro Franceschini in videoconferenza

Primo incontro bilaterale Italia San Marino sul Turismo. In videoconferenza il Segretario Pedini Amati ed il ministro Franceschini. Sul tavolo la volontà di rilanciare con reciproco vantaggio le relazioni esistenti e di riattivare l'accordo sulla cooperazione Italia San Marino

Da grande vittima del Covid a strumento di ripresa post pandemica. Le gigantesche conseguenze sul turismo dei mesi del lockdown e l'incertezza attuale rimangono sullo sfondo della incontro, in video conferenza. Condivisa dal Segretario Federico Pedini Amati e dal Ministro Dario Franceschini la volontà di promuovere e favorire iniziative comuni, sostenendo interventi normativi funzionali allo sviluppo di progetti coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 ed auspicando un rilancio del turismo come strumento per la ripresa pandemica da Covid 19.

Sul tavolo la volontà di rilanciare le relazioni turistiche bilaterali già esistenti dando piena attuazione a quanto contemplato nell'Accordo sulla cooperazione in campo turistico tra Italia e San Marino del 2004, riattivando i lavori della commissione mista prevista da quell'accordo “Abbiamo molto tempo da recuperare” ha scherzato il ministro Franceschini, che nel corso dell'incontro ha parlato della necessità per l'Italia di decongestionare i grandi poli attrattivi come Venezia e Roma per favorire la crescita in tutto l territorio nazionale “siamo un paese di borghi splendidi, io credo che riattivare questo accordo con San Marino significhi lavorare in questa direzione e favorire un turismo colto e con capacità di spesa” Nell’incontro, che si è concluso con la firma della dichiarazione congiunta si è parlato anche della ridefinizione e dell’adeguamento dell’accordo tecnico di collaborazione tra Ufficio del Turismo di San Marino e Agenzia Nazionale per il Turismo (ENIT), del progetto del Tavolo Turistico Territoriale (TTT) ideato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, di contesti internazionali e di scambio di informazioni per lo sviluppo di politiche comuni a sostegno del settore dei tour-operator e del comparto alberghiero. Il primo incontro del tavolo misto, di cui faranno parte anche l'assessore regionale dell'Emilia Romagna Andrea Corsini e, per la Regione Marche, il sindaco di Montegrimano Terme Elia Rossi, è previsto per il 9 novembre.

