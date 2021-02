PRE-ORDINE È corsa alla Playstation 5, irreperibile anche a San Marino

È corsa per accaparrarsi la PlayStation 5, l'ultima console da tavolo per videogiochi prodotta dalla Sony. Sin dal giorno dell'uscita in Europa il 12 novembre 2020, sono tantissimi i giocatori che la vogliono provare, ma risulta completamente irreperibile nei negozi in Italia e San Marino. Pare infatti che, sebbene non ci siano ritardi all'orizzonte, Sony abbia comunque scelto di ridurre il volume di console prodotte durante i primi trimestri successivi al lancio. Secondo quanto riferito, la società avrebbe in programma la produzione di circa 5-6 milioni di unità, un numero decisamente inferiore rispetto ai 7,5 milioni di PlayStation 4 che sono state vendute nei primi due trimestri di vita della console di attuale generazione. Si ipotizza che la PS5 potrebbe non essere disponibile nei negozi fisici fino al 2022.

Pochissimi i siti online che offrono la possibilità di preordinarla, senza garanzie sulla data di consegna. I principali portali di vendita online riescono ad avere a disposizione periodicamente solo delle piccole scorte che vengono prese immediatamente d'assalto ed esaurite nel giro di pochi secondi. Questo si deve anche al fenomeno dei bot online che, come riporta il Washington Post, hanno la capacità di scandagliare il web e acquistare le console in blocco appena diventano disponibili. Si tratta di operazioni effettuate per rivenderle in aste online con un forte ricarico, con prezzi che arrivano anche oltre il doppio di quello di mercato.

Anche a San Marino è altissima la richiesta per le PS5, ma regna l'incertezza sulle date di arrivo. Il Free Shop stima circa 200 prenotazioni, con un'attesa minima di un paio di mesi. Al negozio di elettronica giungono piccoli quantitativi della console, da 5 a 10 ogni settimana, con cui si cerca di far fronte nel tempo alle richieste.

Situazione più complicata per l'Unieuro di Domagnano, con circa 2500 ordinazioni non solo da San Marino, ma anche dal circondario, con nessuna data precisa di consegna. Si ipotizza l'arrivo di un blocco di qualche centinaio di console in futuro, ma non si hanno garanzie sui quantitativi o sulle date. Mancano comunicazioni ufficiali dalla Sony, con solo 6 PS5 giunte fra dicembre e gennaio, subito esaurite. Tantissimi preordini anche al Trony di Serravalle, ma solo a giugno arriveranno le prime consegne.

Incertezza anche per i negozi di gaming. Games & Comics ha ricevuto tantissime richieste, ma è stato costretto a sospendere i preordini data la situazione di incertezza. Il negozio riscontra problematiche simili anche per la Xbox Series X, la console della concorrente Microsoft. Preordinazioni chiuse anche per Game People dopo le prime 50 richieste di PS5, con incertezza su quando si riuscirà ad averla a disposizione.

