E' entrato in servizio il nuovo direttore della pediatria.

Dal 2 aprile il dottor Nicola Ranieri ha assunto ufficialmente l’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria presso l'Ospedale di Stato. Prima di arrivare a San Marino ha diretto il reparto di Pediatria dell’ospedale di Lanciano, in Abruzzo. Il suo arrivo - afferma l'Iss in una nota - rappresenta un valore aggiunto per l’Istituto Sicurezza Sociale che continua a distinguersi per la capacità di attrarre professionisti altamente qualificati anche da fuori Repubblica. Accolto con entusiasmo dalle istituzioni sanitarie, Ranieri porterà un approccio integrato e multidisciplinare, con particolare attenzione alla prevenzione, alla presa in carico globale del bambino e al coinvolgimento delle famiglie. La nomina rientra nelle strategie di potenziamento dell’offerta pediatrica e del sistema sanitario sammarinese.

