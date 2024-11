JESC È il giorno di Junior Eurovision Song Contest: le Idols SM pronte per la sfida La band potrà contare anche sul supporto dei sammarinesi: il voto online, aperto dalle 21 di ieri, offre l’opportunità di sostenere la performance.

Oggi, 16 novembre, il Junior Eurovision Song Contest prende il via alle 18 (in diretta su RTV), con 17 Paesi in gara, tra cui San Marino. Le Idols SM – Asia, Giorgia, Giulia e Vera Stefania – si esibiranno con la loro canzone “Come Noi”, scritta dai Miodio, rappresentando il Titano all’arena Caja Magica di Madrid.

Dopo giorni di prove, le giovani artiste sono pronte a portare sul palco un’esibizione che celebra l’amicizia e la condivisione, con coreografie eleganti e un forte messaggio di unità. Le Idols saranno le tredicesime a esibirsi e potranno contare anche sul supporto dei sammarinesi: il voto online, aperto dalle 21 di ieri, offre l’opportunità di sostenere la performance.

Il concorso, oltre a offrire uno spettacolo di alto livello, ricorda le vittime delle recenti alluvioni in Spagna. Per rispetto, alcune cerimonie sono state celebrate in tono ridotto, ma l’evento rimane un simbolo di speranza e solidarietà tra i popoli.

