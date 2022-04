"E' l'Europa la prima vittima di questa guerra" così il giornalista Toni Capuozzo Secondo lo storico inviato di guerra il conflitto durerà a lungo "anche per assenza di politica di mediazione"

"La prima vittima di questa guerra, che temo durerà ancora a lungo, è l'Europa". Storico inviato di guerra, nel corso della sua carriera ha seguito il conflitto nell’ex Jugoslavia, in Somalia, in Medio Oriente, in Afghanistan. I dubbi sulla dinamica dell'eccidio di Bucha ha attirato aspre critiche sul giornalista Toni Capuozzo che oggi si trova a Milano, ma che se raccontasse il conflitto dall' Ucraina, nel giorno dell'offensiva russa nel Donbass, tenterebbe di raggiungere Mariupol "sono le ultime ore di resistenza".

"Temo che la guerra durerà ancora a lungo, sfugge alla logica dei giorni con cui tuttora viene narrata” spiega il giornalista “anche per l'assenza di una reale politica di mediazione”.

Nel video l'intervista al giornalista Toni Capuozzo

