È la festa di San Marino

Come vuole la tradizione l'alzabandiera ha dato il via alle celebrazioni in Piazza della Libertà, dove confluisce il Corteo delle Milizie accompagnato dalle note della Banda Militare. Dalle 10.00, in Basilica, la Santa Messa, celebrata dal Vescovo Turazzi, alla presenza dei Capitani Reggenti, i membri di Governo, le istituzioni sammarinesi. Celebrazione che sarà accompagnata dalla Corale di San Marino; subito dopo avrà luogo la Processione con la Reliquia del Santo per le vie del Paese. Intanto, alle 10.30, la lettura del Bando dei Balestrieri che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi in onore del Santo Fondatore.

Fitto anche il programma pomeridiano, tempo permettendo. Dalla Porta San Francesco partirà il corteo storico, composto da balestrieri, dame, sbandieratori, musici e figuranti negli splendidi costumi medioevali; alle 15.00, nella Basilica del Santo, avverrà la benedizione della Reliquia del Santo e i balestrieri rivolgeranno la preghiera al Santo Patrono; dopodiché, nella Cava dei Balestrieri, i rappresentanti dei nove Castelli della Repubblica si disputeranno il Palio delle Balestre Grandi, la gara dove si misurano i migliori tiratori sammarinesi, al termine della quale sarà proclamato il campione nazionale. Palio che in caso di maltempo potrebbe essere rinviato a domenica 8.

Spazio alla musica allo Stradone, con il concerto di Massimo Modula alle 16. Mentre alle 17.30, in Piazza della Libertà, si esibirà la Banda Militare della Repubblica di San Marino diretta dal Maestro Stefano Gatta per il tradizionale Concerto alla presenza dei Capi di Stato.

Alle 19,00 l’estrazione della tombola con un primo premio di 15.000 euro. In caso di maltempo verrà rinviata a domenica 8 Settembre, nello stesso luogo e alla stessa ora.

E si termina “coi botti”, intorno alle 23, mentre alle ore 21.30, al campo Bruno Reffi, lo spettacolo “OSA” degli Acrobati Sonics, o in caso di pioggia al Nuovo di Dogana stessa ora. L'entrata è ad offerta libera e l’incasso sarà devoluto all’Associazione Sammarinese Cuore Vita).





SEGUI LA DIRETTA DELLA MESSA