E' morto Giovanni Galassi, già Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede e Decano del corpo diplomatico

E' morto Giovanni Galassi, già Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede e Decano del corpo diplomatico.

Si è spento ieri a Roma il Professor Giovanni Galassi. Aveva 85 anni. Per oltre 20 anni Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Santa Sede; ruolo che gli ha favorito a lungo lo svolgimento dell’alto incarico di Decano del Corpo Diplomatico. La Segreteria di Stato per agli Affari Esteri e l’Ambasciata di San Marino presso la Santa Sede, lo ricordano come esempio fulgido di una passione incondizionata ed intelligenza politico-diplomatica, sempre all’altezza dei ruoli ricoperti. Domani a Roma i funerali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: