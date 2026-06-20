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È morto Giovanni Iwanejko, storico primario della Pediatria sammarinese

Ha diretto il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Stato dal 1988 al 2010. Il cordoglio della Segreteria di Stato per la Sanità e dell'ISS.

20 giu 2026
È morto Giovanni Iwanejko, storico primario della Pediatria sammarinese

Lutto nella sanità sammarinese per la scomparsa del dottor Giovanni Iwanejko, per oltre vent'anni alla guida del reparto di Pediatria dell'Ospedale di Stato. A darne notizia sono la Segreteria di Stato per la Sanità e l'Istituto per la Sicurezza Sociale, che in una nota esprimono profondo cordoglio e ricordano il contributo offerto dal medico alla crescita della Pediatria sammarinese.

Iwanejko ha diretto il reparto dal 1988 al 2010, accompagnandone lo sviluppo e il consolidamento come punto di riferimento per l'assistenza ai bambini e alle loro famiglie. Nel corso della sua attività professionale si è distinto per la dedizione ai piccoli pazienti e per l'attenzione riservata ai genitori: proprio per ricordarne l'impegno, nei mesi scorsi il personale della UOC Pediatria aveva voluto dedicargli una targa commemorativa, collocata nella sala degli ambulatori pediatrici al sesto piano dell'Ospedale di Stato. Nel messaggio diffuso dopo la sua scomparsa, Segreteria di Stato e ISS si uniscono al dolore dei familiari, dei colleghi e di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, sottolineando come la sua figura rimanga parte integrante della storia della Pediatria dell'Ospedale di Stato e della sanità sammarinese.




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