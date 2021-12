LUTTO E' morto il dottor Carlo Franciosi Venerdì 31 dicembre alle 15.00 nella chiesa di Serravalle i funerali

E' scomparso, in mattinata, all'età di 86 anni, il dottor Carlo Franciosi. Per lungo tempo stimato medico di condotta a Serravalle, ha affiancato alla professione l'impegno politico, prima nel Pdcs poi in Alleanza Popolare e Repubblica Futura. E' stato membro del Consiglio Grande e Generale ininterrottamente dal 1978 al 1993 e anche dal 2016 all'ottobre 2017. Nel semestre 1° aprile - 1° ottobre 1987 è stato anche Capitano Reggente. Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale esprime vicinanza e profondo cordoglio a familiari, parenti e amici ricordando del dottor Franciosi, la grande umanità e professionalità.

I funerali sono stati fissati per il pomeriggio di venerdì 31 dicembre alle 15.00 nella chiesa di Serravalle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: