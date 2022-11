LUTTO È morto il presidente dell'USGi Aberto Rino Chezzi

È morto il presidente dell'USGi Aberto Rino Chezzi.

La San Marino Rtv ricorda il collega Alberto Rino Chezzi, scomparso prematuramente questa mattina e si stringe attorno alla famiglia. Aveva 62 anni. Commercialista con la passione del giornalismo, collaborava da anni con il quotidiano "L'Informazione di San Marino" ed era l'attuale Presidente dell'USGi, l'Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporter e vice presidente in carica della SUMS. Con lo pseudonimo di "Ciaccaezetazetai" aveva da tempo intrapreso anche una stimata carriera artistica, dentro e fuori il territorio sammarinese: apprezzate le sue opere cariche di simbolismo, come l'arazzo "ANGELO CUSTODE". Tanti gli amici e gli appassionati che hanno voluto far parte del progetto apparendo nelle fotografie con alle spalle le ali dell'Angelo.

Il cordoglio anche del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione: "Alberto oltre che presidente USGi era un amico di tutti noi. La sua disponibilità, il suo talento, la grande generosità facevano di Alberto un compagno di viaggio ideale per umanità e preparazione".

Anche l'ISS che esprimere sentimenti di profondo e commosso cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Alberto Rino Chezzi. Chezzi ricopriva, tra gli altri, l’incarico di presidente del collegio sindacale dell’Istituto. Ruolo che ha svolto più volte nel corso degli anni e a cui ha sempre dedicato profondo impegno, come nell’ultima riunione del Comitato Esecutivo di giovedì 24 novembre scorso, dimostrando sempre un grande spirito di servizio per l’incarico pubblico e agendo con particolare zelo e profonda attenzione per le tematiche di salute.

"È con profonda costernazione che l’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters, apprende della prematura e improvvisa scomparsa del suo presidente, Alberto Rino Chezzi". Nominato presidente dell’Usgi il 16 maggio 2013 era stato riconfermato per tre mandati consecutivi e si apprestava alla riconferma per un quarto mandato. Forte il suo impegno nella tutela della libertà di informazione, del diritto di cronaca e di critica. Nel corso della sua presidenza si ricorda il lavoro e l’impegno dell’Usgi sotto la sua guida per il confronto sulla nuova legge per l’editoria oltre che l’impegno dell’Unione giornalisti sotto lo sprone del presidente, una volta che la legge venne approvata, per la sua operatività e per dare corpo alla Consulta per l’informazione.

“Siamo profondamente addolorati per la morte del caro Alberto – scrive l'Associazione San Marino Italia – una persona a tutti noi nota per la sua generosità e disponibilità, ci lascia un grande vuoto”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: