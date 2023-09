LUTTO È morto il regista Giuliano Montaldo. Fra le sue opere più celebri 'Sacco e Vanzetti'

Si è spento nella sua casa di Roma Giuliano Montaldo: nato a Genova nel 1930 avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 22 febbraio. Regista, sceneggiatore e attore, Montaldo diresse oltre 20 film, tra questi: Gli Intoccabili (1969), Sacco e Vanzetti (1970), e L'Agnese Va A Morire. Il regista e scneggiatore diresse varie fiction televisive storiche come il kolossal in 8 puntate Marco Polo. Vicini a lui fino all'ultimo, sua moglie Vera Pescarolo ei suoi cari. Per scelta della famiglia non si terranno esequie pubbliche. Appassionato di musica, Montaldo curò la regia per grandi teatri nel mondo di celebri opere liriche fra cui Turandot e Tosca (1998), presentata allo Stadio Olimpico di Roma. Fu il primo presidente di Rai Cinema e nel 2016 presiedette l'Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello. Nel 2002 fu nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2021, nel suo libro autobiografico "Un Grande Amore" pubblicato da La nave di Teseo, il grande regista ha raccontato per la prima volta in prima persona il film della sua vita. Fu collabatore, ospite della nostra emittente, 30 anni fa nell'era Zavoli, in occasione della messa in onda di suoi film televisivi coprodotti dalla Rai in una rassegna sammarinese a lui dedicata.



