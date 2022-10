È morto il regista riminese Teo De Luigi

Si è spento all'età di 82 anni il regista riminese Teo De Luigi che da anni viveva in Liguria. Aveva lavorato per 30 anni alla Rai e collaborato a lungo anche con Sergio Zavoli. Il figlio Nicola, fotografo, scrive su Facebook: "Grazie di tutto Papi. Ora per i tuoi documentari avrai un punto di vista privilegiato". Lui e il fratello Enrico hanno dato la triste notizia ieri sera. In passato aveva lavorato anche con la San Marino Rtv, che si stringe attorno alla famiglia e ne ricorda l'elevata professionalità e sensibilità.

Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, si unisce al cordoglio e in una nota scrive: "Ci lascia Teo De Luigi, regista riminese che solo qualche mese fa ci ha fatto sognare grazie al suo film Lo spazio che vive dedicato al Ceis di Rimini e con cui ho avuto l’onore di collaborare e sostenere. Sono sicura che la sua poesia nelle immagini e il suo modo magico di valorizzare i particolari non ci lasceranno mai e potremo ritrovarli ogni volta che ci soffermeremo a guardare le sue opere". Poi conclude: "La sua passione per la fotografia ha saputo infonderla nei suoi figli e così continuerà a vivere in loro e nel loro lavoro. Ai figli Enrico e Nicola e a tutti i familiari mando le mie più sentite condoglianze per questa perdita che coinvolge l’intera comunità riminese e tutti i mondi incontrati nel suo cammino".

