È morto monsignor Luigi Negri, già vescovo di San Marino-Montefeltro

È morto ieri, in una casa di cura di Milano, monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio. Aveva 80 anni. Nato nel capoluogo lombardo, si era laureato in Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo una tesi sul problema della Fede e della Ragione in Tommaso Campanella. Ordinato sacerdote nel 1972, ha conseguito la licenza in Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Nei primi anni Settanta è tra i protagonisti della rinascita del movimento di don Giussani, che assume l'attuale nome di Comunione e Liberazione, di cui era membro del Consiglio internazionale.

Il 17 marzo 2005 è stato nominato vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro e il primo dicembre 2012 è stato promosso arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa. Nel 2015 Negri era tornato in Repubblica per la presentazione, a Villa Manzoni, del suo saggio “Il cammino della Chiesa”.