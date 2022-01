È morto monsignor Luigi Negri, già vescovo di San Marino-Montefeltro

È morto monsignor Luigi Negri, già vescovo di San Marino-Montefeltro.

È morto l'Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio, Monsignor Luigi Negri; un personaggio che lasciò una traccia profonda in Repubblica. Da alcuni giorni – stando a fonti di stampa – si trovava ricoverato in una casa di cura nel Milanese. Teologo di grande spessore, nel 2005 Papa Giovanni Paolo II lo nominò Vescovo di San Marino-Montefeltro. Proprio sul Titano, su sua iniziativa, sorse una fondazione per lo studio dell'opera e del pensiero di Karol Wojtyla; e nel 2011 fu Monsignor Negri ad accogliere Papa Benedetto XVI in occasione della storica visita alla Diocesi. L'anno successivo la nomina ad Arcivescovo di Ferrara-Comacchio; governo pastorale che terminò nel febbraio 2017, con la sua rinuncia – per raggiunti limiti d'età – accolta da Papa Francesco. Ma il suo impegno, in seno alla Chiesa Cattolica, proseguì anche negli anni successivi; all'interno di istituzioni di altissimo livello di carattere teologico, accademico e sociale. Nel 2015 Monsignor Negri era tornato a San Marino per la presentazione, a Villa Manzoni, del suo saggio “Il cammino della Chiesa”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: