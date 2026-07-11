È morto Peppino di Capri

Si è spento all'età di 86 anni Peppino di Capri, tra i più amati e riconosciuti protagonisti della musica leggera italiana. Cantante, pianista e autore, il suo nome è rimasto indissolubilmente legato a brani entrati nella storia della canzone italiana come Champagne, Roberta, Saint Tropez Twist, Nun è peccato. Nato a Capri il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, aveva iniziato a esibirsi fin da bambino, per poi diventare uno dei simboli della musica italiana dagli anni Sessanta in poi.

Nel corso di una carriera lunga quasi sette decenni ha partecipato quindici volte al Festival di Sanremo, conquistando due vittorie: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Con il suo stile raffinato, capace di fondere la tradizione melodica napoletana con il rock'n'roll e le sonorità internazionali, Peppino di Capri ha attraversato generazioni, conquistando il pubblico in Italia e all'estero.

Negli ultimi anni l'artista aveva continuato a ricevere omaggi per la sua straordinaria carriera. Nel 2025 la Rai gli aveva dedicato il film-tv Champagne, ispirato alla sua vita, mentre la città di Capri lo aveva celebrato conferendogli le chiavi della città.









