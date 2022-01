LUTTO È morto Sergio Lepri, storico Direttore dell'Ansa

È morto Sergio Lepri, storico Direttore dell'Ansa.

È morto Sergio Lepri. Direttore dell'ANSA dal 1962 al 1990, aveva 102 anni.

Laureatosi in Filosofia all'Università degli Studi di Firenze nel 1940, divenne sergente di fanteria durante la Seconda guerra mondiale. La sua prima esperienza giornalistica è stata da redattore nel giornale clandestino del PLI fiorentino, «L'Opinione». Dal 1945 al 1956 lavorò al quotidiano "La nazione del popolo", divenuto poi "Giornale del Mattino", in cui è stato redattore capo durante la direzione di Ettore Bernabei. Nel 1957 la nomina a portavoce di Amintore Fanfani, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, mentre dal '58 al '59 è stato Capo del Servizio stampa della presidenza del consiglio con Fanfani presidente. L'esperienza alll'ANSA inizia nel 1960 e ne diventa condirettore responsabile nel gennaio 1961 e direttore responsabile nel gennaio 1962, fino al gennaio 1990.

Nel 2016, in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, aveva partecipato al congegno "Libera stampa" a San Marino. “Giornalisti - diceva - non si nasce, si diventa. Con umiltà e con alto senso di responsabilità sociale come cifre dominanti”. Era stato ospite di San Marino RTV nel 2015 a "Italiani di Carta" con Paolo Mieli e a "Carte Scoperte" con Sonia Tura nel 2015.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: