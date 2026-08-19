LUTTO

È morto Sisto Spadoni

L'uomo è stato una figura molto conosciuta in Repubblica per il suo impegno professionale, sociale e sindacale

È morto Sisto Spadoni.

A causa di un repentino aggravamento delle condizioni di salute è scomparso, all’età di 78 anni, Sisto Spadoni, figura molto conosciuta in Repubblica per il suo impegno professionale, sociale e sindacale. È stato dirigente di importanti aziende sammarinesi e ha ricoperto incarichi ai vertici della Federazione Pensionati dell’USL. Nel corso della sua attività ha inoltre dato il proprio contributo in ambito politico all’area del centrosinistra.

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