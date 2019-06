È nata Grace a Matumba dove San Marino fot the Children sta realizzando il nuovo reparto di assistenza sanitaria

Il 6 Giugno 2019 nel piccolo ospedale del villaggio di Matumba è nata Grace. Questo piccolo ospedale riesce a garantire prestazioni sanitarie ad oltre 30.000 abitanti di Matumba e dei villaggi limitrofi, e riesce ad assistere più di 700 parti l’anno. L’ospedale offre assistenza sia durante la gravidanza, sia nelle fasi del parto e proprio grazie a questi controlli negli anni è diminuita moltissimo l’incidenza di mortalità materno‐ infantile.

Per questo motivo è nata l'idea di ampliare l’ospedale tramite la costruzione di un nuovo reparto che offrirà assistenza alimentare e sanitaria ai bambini da zero a cinque anni grazie al lavoro di San Marino for the Children onlus. La realizzazione di questa struttura è stata avviata alla fine del 2018 e verrà ultimata entro la fine del 2019. Questa nuovissima struttura ‐ che verrà dedicata alla memoria di Raimondi Guido ed Ercolani Savina ‐ sarà in grado di garantire la migliore assistenza possibile a Grace ed a tutti i bimbi che nasceranno a Matumba.

Le tante mamme che ogni giorno portano i loro bambini per essere visitati e curati a Matumba, con questa nuova struttura avranno davvero una nuova speranza di dignità di cura ed assistenza.