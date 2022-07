FIOCCO AZZURRO È nato Alessandro, primo bimbo ucraino a venire alla luce sul Titano

È nato Alessandro, primo bimbo ucraino a venire alla luce sul Titano.

Si chiama Alessandro, come suo padre, pesa 3370 grammi ed è lungo 50 centimetri. È venuto alla luce sabato mattina alle 6,24 all'Ospedale di Stato. Fin qui nulla di nuovo, per il reparto di Ostetricia e Ginecologia, se non che si tratta del primo bimbo ucraino nato sul Monte. Un segno di speranza, un inno alla vita, dopo quasi 5 mesi di guerra, per i 300 rifugiati ospitati dal Titano. Ad accoglierlo, oltre a mamma Cristina, papà Alessandro e nonna Nina, c'erano anche i suoi fratellini, Stanislav ed Erika, scappati da Černivci, nell'Ucraina occidentale. Una nascita salutata con affetto anche da tutto il personale del reparto sammarinese.

Al piccolo Alessandro e alla sua famiglia l'augurio della San Marino Rtv.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: