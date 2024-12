E.R: allerta arancione per temporali. Strade allagate a San Marino

Continua a piovere nel settore centro-orientale della regione, intense e persistenti sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Allerta arancione per l'Emilia Romagna. Pioggia insistente su San Marino, da diverse ore, tanto che si sono formati fiumi d'acqua provenienti dai campi che attraversano la superstrada (vedi foto). Particolarmente alla rotatoria di Fiorina. Azienda dei Servizi e Protezione civile sammarinese sono presenti in territorio per diversi allagamenti causati dal non corretto smaltimento delle acqua piovane, in alcuni casi per scarichi ostruiti. Soprattutto ad Acquaviva nella zona del campo da calcio, via Boschetina e strada di Paderna a Domagnano dove sono stati segnalate le criticità maggiori.

Strade allagate anche in riviera, con la Marecchiese che presenta diversi punti difficili per la circolazione. Le nevicate sono limitate a quote superiori ai 800-900 metri.

E una nuova allerta meteo “arancione” per criticità idraulica e idrogeologica e “gialla” per temporali e criticità costiera è stata diramata per la giornata di martedì 10 dicembre.