MOBILITAZIONE È sciopero generale, sindacati: "Il Paese si è fermato, ritirate la riforma IGR" In migliaia hanno sfilato per le vie del centro storico, fino in Piazza della Libertà, per dire "no" alla misura

A San Marino è sciopero generale per dire “no” alla riforma IGR. Piazza della Libertà e vie del centro storico gremite sin dalla mattina per protestare contro la misura del Governo ritenuta, dai sindacati, iniqua e penalizzante verso lavoratori e pensionati.

Il corteo, partito da piazza Nazioni Unite, ha attraversato le vie di Città fino al Pianello, in concomitanza con i lavori della Commissione Finanze occupata nell’esame della norma. Migliaia i partecipanti: fino a 10mila, secondo gli organizzatori, considerando le persone in tutto il centro e, spiegano i promotori, chi è rimasto bloccato a Fonte dell’Ovo tanti erano i manifestanti.

Sul palco i segretari generali di Csdl, Cdls e Usl. “Vergogna” è la parola più urlata dai manifestanti che, salendo verso Piazza della Libertà, hanno fatto una sosta davanti alla Segreteria Finanze per manifestare dissenso. “Ritirate la riforma”, grida dal palco Milena Frulli, segretaria generale Cdls, che aggiunge: “Oggi abbiamo dimostrato che la verità è più forte della propaganda”.

La riforma, per i sindacati, lascia “impunito chi non ha mai pagato". "Noi - rimarcano - non siamo un bancomat”. Tra gli aspetti più criticati: la soglia dei 6mila euro da ‘smaccare’ per arrivare al massimo beneficio fiscale. Difficile, per Csdl, Cdls e Usl arrivare a quella cifra, se si hanno difficoltà economiche. Discriminati, per i sindacati, anche i frontalieri. “Molti ci dicono - viene detto dal palco - che non conviene più venire a lavorare sul Titano”. La riforma è uno “schiaffo ai pensionati, che hanno contributo a costruire il Paese, e ai giovani, che non riescono a trovare casa”.

“Fermate questa vergogna”, tuona Francesca Busignani, segretaria generale Usl. Poi l’affondo verso il Segretario alle Finanze che, dice Busignani, “tiene in ostaggio la maggioranza” con la minaccia di far cadere il Governo se non si arriverà alla misura.

“Il Paese oggi si è fermato”, commenta Enzo Merlini, segretario generale Csdl, guardando ai numeri della partecipazione. “Ci hanno raccontato - dice - che con gli emendamenti verrebbe meno la discriminazione nei confronti dei frontalieri", ma dalle proiezioni della Segreteria, per Merlini, emerge il contrario. “Come farà chi lavora part time, chi ha difficoltà economiche, chi va a fare la spesa fuori per necessità - si chiede - a spendere 6mila euro in territorio?”.

I rappresentanti dei lavoratori chiedono, dunque, ai parlamentari di fermare la riforma e, in ogni modo, di stralciare gli articoli che impattano su lavoratori e pensionati. Insieme alla richiesta di scovare i redditi non dichiarati e prendere lì le risorse. I sindacati promettono battaglia: la mobilitazione rimane attiva per tutti i prossimi giorni. Al termine degli interventi sul palco, una delegazione dell’opposizione ha incontrato, a Palazzo, i segretari generali di Csdl, Cdls e Usl.

